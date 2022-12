Morta Kirstie Alley, star di ‘Cheers’ e ‘Senti chi parla’: aveva 71 anni

Dicembre 6, 2022

(Adnkronos) – E’ morta Kirstie Alley, l’attrice famosa per aver interpretato Rebecca Howe nella sitcom ‘Cheers’ ed essere stata la protagonista della commedia ‘Senti chi parla’ con John Travolta. Nota anche per le sue interpretazioni in ‘Veronica’s Closet’ (L’atelier di Veronica), la Alley è morta a 71 anni dopo aver scoperto “solo di recente” di essere malata di cancro.

Il decesso è stato annunciato dai figli sui social media. “Siamo dispiaciuti di informarvi che la nostra incredibile madre è morta dopo una battaglia contro un cancro che aveva scoperto di recente”, affermano i figli su Instagram. “Era circondata dalla famiglia e ha combattuto con forza, lasciandoci la certezza della sua infinita gioia . Era un’icona sullo schermo e lo era ancora di più come madre e nonna”, hanno scritto i suoi famigliari.

La Alley, classe 1951, era nata a Wichita, Kansas. La sua carriera nel mondo del cinema è iniziata nel 1982 lavorando nel film ‘Star Trek II’. Nel corso della sua carriera ha vinto due Emmy: il primo per il ruolo in ‘Cheers’ mentre il secondo è arrivato nel 1994 per ‘David’s Mother’ in cui ha interpretato la parte della mamma di un giovane autistico. “Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che ho mai avuto”, ha scritto sui social John Travolta che è stato protagonista insieme alla Alley nel film ‘Senti chi parla’.