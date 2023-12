Morte Rancilio: figlio sentito domani, procura chiederà consulenza psichiatrica

Dicembre 15, 2023

Milano, 15 dic. (Adnkronos) – Domani il gip di Milano Giulio Fanales interrogherà, nel reparto di psichiatria dell’ospedale Policlinico di Milano, Guido Rancilio, il 35enne accusato dell’omicidio della madre Fiorenza uccisa con un colpo alla testa assestato con un manubrio da palestra. Il ragazzo, difeso dall’avvocato Francesco Isolabella, potrebbe decidere di non rispondere o non essere in condizioni di farlo, ma il giudice dovrà comunque esprimersi sul fermo scattato mercoledì sera e sulla richiesta di custodia cautelare in carcere firmata dalla pm Ilaria Perinu.

Nella richiesta, si fa riferimento a tre diversi ricoveri per problemi di salute mentali, il primo nel 2014, poi nel 2021 e l’ultimo dal 14 gennaio al 21 marzo 2023 e da allora l’indagato sarebbe in cura in una comunità riabilitativa. Se la pubblica accusa ravvisa un “concreto e attuale pericolo di fuga”, così come il rischio di reiterazione, nelle conclusioni del suo provvedimento sottolinea anche l’intenzione di compiere ulteriori accertamenti “disponendo una consulenza tecnica psichiatrica”, in contraddittorio con le parti che potranno nominare propri consulenti, per scongiurare che possano esserci “sussistenti elementi che facciano propendere per un difetto di imputabilità per incapacità di intendere e di volere”.

Il movente, “con elevata probabilità razionale, è da individuare – spiega la pm Perinu – nei rapporti esistenti tra madre e figlio, rovinati dalla patologia sofferta dall’indagato”, il quale era in casa quando la madre è stata trovata senza vita nel salotto. Il 35enne si è limitato a farfugliare cose senza senso, riferiscono i testimoni, mentre il medico che ha constatato il decesso tentava di stabilire un contatto “tuttavia mi rispondeva solo dicendo ‘viva la libertà'” si legge nel provvedimento. Sul comodino sono stati trovati diversi farmaci e per l’uomo è subito scattato il trasferimento in una struttura ospedaliera dove, domani, per la prima volta, potrebbe raccontare quanto accaduto nell’appartamento di lusso in via Crocefisso a Milano.