Morte Rancilio: inquirenti, ‘al vaglio posizione del figlio della vittima’

Dicembre 13, 2023

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – La morte di Fiorenza Rancilio, trovata senza vita nel suo appartamento in via Crocifisso a Milano, sembra assumere tutti i connotati di un omicidio la cui responsabilità potrebbe ricadere sul figlio 35enne. E’ quanto emerge da fonti investigative che spiegano che la posizione del figlio “potrebbe già cambiare stasera”.

Il giovane, trovato in stato confusionale accanto al cadavere della madre, si trova ora in ospedale proprio a causa delle precarie condizioni psichiche. “Il figlio non è in grado di rispondere in modo chiaro, è in apparente stato confusionale, è sotto choc e non è chiarissimo nell’esposizione. Resterà in ospedale per essere assistito”, mentre si sta raccogliendo anche tutta la documentazione medica che lo riguarda.