Morto a 65 anni James McCaffrey, star di Rescue Me

Dicembre 19, 2023

New York, 19 dic. – (Adnkronos) – E’ morto a 65 anni James McCaffrey. L’attore statunitense ha interpretato il pompiere Jimmy Keefe, vittima dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, nella serie tv ‘Rescue Me’ (2004-11) e ha prestato la voce al personaggio del titolo nei videogiochi Max Payne videogiochi. McCaffrey è deceduto domenica 17 dicembre nella sua casa di Larchmont, nello stato di New York, dopo una battaglia contro il mieloma. La scomparsa è stata annunciata dalla moglie, l’attrice Rochelle Boström.

Negli anni ’90 McCaffrey ha anche interpretato il ruolo dell’esperto pilota Michael Payton/Joe Astor nella prima e nella quarta stagione della serie tv Viper e nel ruolo del capitano Arthur O’ Byrne nella serie poliziesca New York Undercover. Jimmy Keefe interpretato da McCaffrey viene ucciso l’11 settembre e il suo ricordo perseguita l’amico e collega pompiere di New York Tommy Gavin (Denis Leary) in tutte e sette le stagioni di “Rescue Me”.

McCaffrey era diventato membro dell’Actors Studio nel 1987 e a quel periodo risale anche la creazione della sua compagnia teatrale, The Workhouse Theatre, a Tribeca. L’attore è apparso in decine di telefilm, tra i quali “Civil Wars”, “Swift – Il giustiziere”, “Sex and the City”, “Law & Order – Unità vittime speciali”, “Così gira il mondo”, “Beautiful People”, “Blue Bloods”, “Jessica Jones”. Ha recitato anche in una ventina di film, tra i quali “Un uomo in prestito” (1996), “Partita col destino” (1999), “Lei mi odia” (2004) e “Nascosto nel buio” (2005).