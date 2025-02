Morto il figlio del senatore Occhiuto, era caduto da ultimo piano palazzo

22 Febbraio 2025

Cosenza, 22 feb. – (Adnkronos) – Francesco Occhiuto, figlio del senatore ed ex sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto, è morto nella notte. Il giovane, 30 anni, dottorando in Psicologia, era arrivato all’ospedale ‘Annunziata’ in condizioni disperatedopo essere caduto dall’ultimo piano dell’abitazione in cui viveva con la famiglia, in viale Mancini, nel centro di Cosenza.

In un primo momento i sanitari avevano ipotizzato un trasferimento d’urgenza a Catanzaro in elisoccorso ma, dopo aver valutato il quadro clinico e le sue condizioni particolarmente gravi a causa delle ferite riportate, hanno deciso di provare a rianimarlo nella struttura ospedaliera di Cosenza tramite ventilazione meccanica assistita. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

La salma si trova nell’obitorio di Cosenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pm della Procura di Cosenza, Mariangela Farro, intende valutare ogni aspetto per accertare l’esatta dinamica della tragedia. L’intera comunità cosentina è sgomenta e nelle ultime ore si erano diffuse sui social le preghiere e i messaggi di vicinanza alla famiglia del senatore.