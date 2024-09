Mostra Venezia: al via domani ‘About Women’, rassegna dedicata a diritti donne

4 Settembre 2024

Roma, 4 set. (Adnkronos) – Parità di genere , diritti , educazione ed Europa .Sono queste le parole chiave della settima edizione di About Women da domani a sabato 7 settembre , nello spazio della Terrazza Cinematografo dell’hotel Excelsior, all’interno dell’81esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Ideata e condotta dalla vice capogruppo del Pd a Bruxelles Alessandra Moretti, la rassegna nasce “con il fine di portare sotto i riflettori della Mostra dibattiti su tematiche sensibili e di respiro internazionale: About Women racconta la realtà con cui le donne fanno i conti ogni giorno, dal lavoro alla salute , dai diritti alla violenza. Sono le storie vere che ci riguardano tutte e che con questa iniziativa portiamo da anni sotto i riflettori della mostra di Venezia: un modo per far sfilare idealmente sul red carpet i diritti e le voci delle donne”, spiega l’eurodeputata.

Quest’anno i temi al centro dei 6 talk spaziano dall’educazione finanziaria alle carceri, dal fenomeno della moda come atto politico al femminicidio, con ospite speciale Gino Cecchettin. “Su tutto una nuova Europa che molto fa e può fare per i diritti delle donne , a partire dalle leadership : sono tante le posizioni apicali femminili all’Europarlamento , un momento unico per compiere ulteriori passi in avanti verso la parità di genere che ancora è lontana in tantissimi ambiti , dagli stipendi alle opportunità di carriera “, spiega Moretti .

Si parte domani Giovedì 5 settembre alle 11.00 con un dibattito per raccontare la nuova Europa, così come è stata disegnata dalle elezioni dello scorso giugno. Cosa cambierà? Alessandra Moretti ne discute con Giovanni Diamanti , presidente YouTrend. Alle 18.30 nella Casa di The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie di parla di Educazione Finanziaria come strumento di emancipazione femminile: l’economista Azzurra Rinaldi si confronterà con il mondo delle imprese, dell’associazionismo e della politica.

Il giorno successivo, l’attenzione si sposta sul tema dei diritti: alle ore 15.30 di venerdì 6 settembre, l’appuntamento è di nuovo alla Terrazza Cinematografo per parlare della situazione carceraria. Sabato 7 settembre alle 11.00 il focus sarà sul vestire come forma di atto politico: nel corso della storia una minigonna o un pantalone hanno indicato il cambiamento di ruolo della donna nella società e ciò è ancor più vero oggi, in alcune parti del mondo, dove donne e ragazze sono sono private della loro immagine.

Infine, a chiudere la rassegna sabato alle 15,30 sarà uno spazio dedicato alla violenza di genere: Gino Cecchettin condividerà la sua testimonianza dialogando con Paola di Nicola Travaglini, giudice della Corte Cassazione e consulente della Commissione parlamentare sul femminicidio e la Presidente di Differenza Donna. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita e aperta alle persone accreditate. I dibattiti saranno trasmessi anche in streaming sui canali social di Alessandra Moretti.