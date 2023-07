Mostra Venezia: Cicutto, ‘titoli importantissimi malgrado turbolenze di sciopero e clima’**

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – Il Lido quest’anno ha “garantito uno svolgimento ricchissimo con titoli importantissimi in tutto il mondo malgrado le turbolenze dovute allo sciopero e anche quelle meteorologiche che ogni tanto si abbattono su Venezia”. Così il presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto aprendo la conferenza della 80ma Mostra del Cinema di Venezia.

“Una Mostra -spiega Cicutto- che vogliamo proiettatissima nel futuro, non spaventata dai cambiamenti tecnologici, del linguaggio e da intrufolamenti di intelligenze diverse dalla nostra ma di cui si occupa, come ha sempre fatto”. Il riferimento all’attualità è un tratto distintivo della manifestazione e lo sarà anche quest’anno, come sottolinea Cicutto: “Una mostra che sa sempre vivere all’interno degli eventi storici che la contraddistinguono. Se pensiamo solo agli ultimi quattro anni, il Covid, le emergenze drammatiche che si sono verificate con la guerra Russia Ucraina, le proteste e la repressione in Iran per i diritti umani, la libertà soprattutto delle donne ma anche gli artisti e i registi che hanno tentato di zittire, il ritorno dei talebani in Afghanistan. Solo negli ultimi 4 anni la Mostra ha sempre saputo mettere nel proprio bagaglio temi importanti che la Biennale non solo non ignora ma ha il dovere di documentare e approfondire e di aiutare quando può”.