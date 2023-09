Mostra Venezia: Picierno (Pd), ‘mi unisco alla protesta delle femministe’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set (Adnkronos) – “Non esistono diritti acquisiti che non passino o che non siano passati per una lotta, per la necessità di agire un conflitto. E’ sempre stato così, basti pensare all’aborto, al divorzio, alle lotte femministe nel Paese”. Lo ha detto la vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno, del Pd, intervenendo a Venezia all’evento ‘Me Too 2023’ promosso dall’associazione 100autori.

“Per questo trovo giusto che le associazioni e le femministe abbiano protestato e mi unisco quindi alle proteste contro il Direttore della Mostra del Cinema di Venezia, perché è inaccettabile vedere partecipare alla Mostra del Cinema persone con procedimenti penali e che vengono accusate di violenze gravissime e con capi di imputazioni pesantissimi contro le donne. E’ davvero inaccettabile. Agire il conflitto e la lotta significa anche questo, cioè farsi sentire, e come diceva Michela Murgia, non stare più zitte”, ha aggiunto Picierno.