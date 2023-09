Moto: Bulega vince il titolo mondiale Supersport

Settembre 30, 2023

Portimao, 30 set. – (Adnkronos) – Nicolò Bulega vince il titolo mondiale Supersport. Il pilota emiliano dell’Aruba.it Racing WorldSSP Team, è il primo a vincere il titolo nella categoria con la Ducati. In una stagione che lo ha visto crescere in modo netto e costante, è arrivato il coronamento del sogno iridato prima del passaggio in Superbike. La vittoria matematica del titolo è arrivata oggi a Portimao, cove Bulega ha vinto Gara-1 e chiuso così la partita mondiale che ha consegnato al team anche il titolo Costruttori. Il 23enne di Montecchio ha battuto il rivale diretto nella lotta per il titolo Stefano Manzi (Ten Kate Racing Yamaha).