Moto: Eicma festeggia 110 anni con ‘Riding Fest’, nuovo evento dedicato alle prove

Marzo 14, 2024

Milano, 14 mar.(Adnkronos) – “Ne avete viste tante, ora è tempo di provarle”. È questo lo slogan che l’esposizione internazionale delle due ruote ha scelto per lanciare Eicma Riding Fest, il nuovo format organizzato e promosso dall’evento espositivo meneghino, che si terrà nel fine settimana del 27 e 28 aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

In occasione del suo 110mo anniversario, Eicma mette nuovamente al centro gli appassionati e l’industria motociclistica, uscendo dai padiglioni della fiera per invadere pacificamente il paddock del circuito di Santa Monica con un evento interamente dedicato ai demo ride delle moto più belle viste e presentate durante l’appuntamento di novembre.

In un comunicato diffuso stamane, Eicma lancia la campagna di comunicazione e anticipa alcuni contenuti del week-end a due ruote, che prevede una ricca offerta di experience per tutti i gusti e per tutte le età: prove touring su asfalto, che si svilupperanno nel territorio circostante, turni pista sul circuito internazionale e test off-road di mono e bicilindriche su uno specifico fettucciato per le ruote tassellate. E poi spazio ai più giovani con due proposte specifiche e propedeutiche a loro dedicate: una riservata alla prova dei 125 e un per i bambini e le bambine dai cinque ai dodici anni.

La due giorni dell’Eicma Riding Fest offrirà al pubblico anche un entusiasmante palinsesto di intrattenimento sviluppato sul modello vincente di MotoLive, il contenitore di Eicma che nell’evento novembrino ospita gare titolate, spettacoli, momenti palco con talent e piloti, run di freestyle motocross, trial acrobatico e tanto altro ancora.

“È un omaggio e un tributo che vogliamo rendere al nostro pubblico e all’industria di riferimento in occasione di un traguardo unico al mondo, come quello dei 110 anni di storia di Eicma -spiega l’ad di Eicma, Paolo Magri-. Al contempo questo evento porta sul mercato motociclistico più importante d’Europa, e in un territorio particolarmente vocato, uno strumento di comunicazione attrattivo e molto efficace per le Cese. Un nuovo format in grado di creare una circolarità potenzialmente molto virtuosa, che completa e rafforza l’esposizione di novembre a Milano. Si chiude così una sorta di cerchio motociclistico esclusivo: le vedo in autunno, le provo in primavera”.

Di grande impatto anche il visual della campagna per l’Eicma Riding Fest, firmata nuovamente da Lorenzo Marini, artista, pubblicitario, co-founder e direttore creativo dell’agenzia Yes Marini di Milano: il disegno della pista di Misano diventa l’intaglio ricorrente di uno pneumatico che occupa il centro del cartellone e annuncia lo spirito di questo nuovo evento di Eicma. È lo stesso Marini a spiegarne l’impronta creativa e il messaggio, sottolineando come “il linguaggio contemporaneo stia diventando sempre più visivo e come la velocità obblighi tutti noi alla sintesi: niente di meglio che un simbolo dinamico che esprima la forza della velocità realizzato con il cromatismo del brand Eicma”.

“Ora che tutti manifesti sembrano assomigliarsi, usando fondamentalmente un solo media che è la fotografia, il nostro – ha rimarcato Marini – vuole essere un ritorno all’illustrazione, cifra stilistica del mezzo esterno, dalla sua nascita”.

L’entrata all’EICMA RIDING FEST sarà completamente gratuita, così come la partecipazione alle prove delle moto che le Case costruttrici renderanno disponibili al pubblico, ad eccezione dell’experience sulla pista internazionale, che sarà a pagamento e i cui ricavi saranno destinati a sostenere progetti di charity.

Nei prossimi giorni verranno ufficializzati tutti i marchi presenti (sono già molte le adesioni da parte dei costruttori), le modalità d’ingresso all’evento e quelle di fruizione delle varie experience di prova.