Moto: Magri (Ancma), ‘con nomina Colaninno si torna a vertici europei associazionismo’

Giugno 15, 2022

Milano, 15 giu.(Adnkronos) – La nomina di Michele Colaninno a presidente di Acem è “una nomina di spessore che rappresenta per l’industria del made in Italy un ritorno importante ai vertici europei dell’associazionismo di riferimento e che arriva in un momento ricco di sfide significative per l’industria della mobilità”. Lo afferma Paolo Magri, presidente di Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori), commentando la nomina di Colaninno a presidente dell’associazione europea dell’industria motociclistica, cui partecipano oggi tutti i gruppi mondiali di moto e scooter.

“Anche alla luce del rinnovato protagonismo che le due ruote hanno assunto sul mercato -assicura Magri- Ancma non farà mancare il proprio contributo attivo e continuerà a supportare l’attività di Acem e l’azione del nuovo presidente, impegnandosi a riaffermare il ruolo economico, sociale e culturale del comparto, gli interessi dei costruttori e degli utenti. A lui e agli autorevoli vicepresidenti vanno i migliori auguri di buon lavoro”.