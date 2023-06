MotoGp Assen, Bezzecchi in pole davanti a Bagnaia e Marini

Giugno 24, 2023

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – Prima fila tutta italiana e tutta Ducati nella classe MotoGp del Gp di Assen. Marco Bezzecchi conquista la pole position nelle qualifiche della classe regina e domani partirà davanti a Pecco Bagnaia, campione del mondo e leader iridato, e Luca Marini, protagonista anche di una caduta nel finale della sessione. Quarta posizione in griglia per la Yamaha di Fabio Quartararo, seguito dalla Ktm di Brad Binder. Giornata storta per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda tampona la Ducati di Enea Bastianini e domani scatterà dalla 17esima posizione.