MotoGp Assen, vince Bagnaia con Ducati: Bezzecchi secondo

Giugno 25, 2023

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – Doppietta italiana al MotoGp 2023 di Assen, e due Ducati sui gradini più alti del podio. Nei Paesi Bassi Pecco Bagnaia – campione del mondo e leader del Motomodiale – centra il suo quarto gran premio stagionale, seguito da vicino da Marco Bezzecchi sulla Ducati del team di Valentino Rossi a meno di un secondo dal capofila. Sul gradino più basso del podio Aleix Espargaro su Aprilia, che approfitta di una penalizzazione di Brad Binder (Ktm), arrivato terzo al traguardo. Bagnaia comanda la classifica generale con 194 punti, lo spagnolo Jorge Martin è secondo a 159 e Bezzecchi insegue a 158.

Nella classe Moto2, vittoria del britannico Jake Dixon davanti agli spagnoli Alonso Lopez e Fermin Aldeguer. Sesto posto per Tony Arbolino, che conserva il primato in classifica generale. Nella Moto3 si impone lo spagnolo Jaume Masia, che precede Stefano Nepa e Romano Fenati. In classifica generale comanda l’iberico Daniel Holgado.