MotoGp Silverstone 2023, Espargaro con l’Aprilia vince davanti a Bagnaia

Silverstone, 6 ago. (Adnkronos) – Un sorpasso all’ultimo giro consente all’Aprilia di Alexis Espargaro di vincere il Gp di Silverstone 2023 di MotoGp beffando la Ducati di Pecco Bagnaia che chiude secondo dopo aver tenuto la testa dal secondo giro della gara sul tracciato in condizioni miste tra asciutto e bagnato. Terzo posto per la Ktm di Brad Binder.

L’Aprilia mette così fine ad una sequenza di 5 vittorie Ducati: Jerez, Le Mans, Mugello, Sachsenring, Assen. Caduto dopo sei giri Marco Bezzecchi, su Ducati, partito dalla pole position mentre era secondo. Quarto posto per Miguel Oliveira, seguito da Maverick Vinales, Jorge Martin e Luca Marini. Chiudono la top ten Miller, Zarco e Raul Fernandez.

Bagnaia con questo secondo posto rafforza la sua prima posizione nel Mondiale, alla luce della caduta di Bezzecchi. Ritirato per un problema al cambio Alex Marquez, vincitore della Sprint di ieri, mentre è caduto il fratello Marc Marquez come il campione 2020 Mir ed Enea Bastianini. A tre giri dalla fine incidente per Fabio Quartararo costretto a rientrare ai box.

“Oggi mi sono reso subito conto di poter fare bene. L’Aprilia qui aveva trazione, in alcune curve sapevo di avere margine su Bagnaia. Ho preferito pero’ aspettare fino all’ultimo giro, specialmente quando ho visto qualche goccia di pioggia. C’erano punti davvero scivolosi, era facile commettere errori”, ha detto Espargaro. “Oltre a questo, notavo che Pecco stava gestendo le gomme e non volevo rischiare di farmi battere sul finale. Sono molto contento per me e per Aprilia: nella prima parte di stagione non abbiamo raccolto i punti che ci aspettavamo e meritavamo, per diversi motivi, ma abbiamo continuato a crederci e a lavorare. Questa è la strada”.