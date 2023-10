Motomondiale: Agostini, ‘duello Bagnaia-Martin bello ed equilibrato, l’italiano ha un vantaggio’

Ottobre 17, 2023

Roma, 17 ott. – (Adnkronos) – “Difficile stabilire chi sia favorito nel duello mondiale tra Bagnaia e Martin. Sono due grandi piloti e lo hanno dimostrato in tutta questa stagione, velocissimi. Entrambi hanno fatto qualche errore ma quando guidi al limite ci può stare. In queste ultime 4 gare mi aspetto equilibrio e spettacolo in pista”. Lo dice all’Adnkronos il 15 volte campione del mondo Giacomo Agostini in merito al duello per il titolo mondiale della MotpGp tra i piloti Ducati Francesco ‘Pecco’ Bagnaia e Jorge Martin. “L’italiano forse può avere un piccolo vantaggio dall’aver già lottato per il titolo lo scorso anno vincendolo e quindi sa come gestire lo stress e la tensione, lo spagnolo vedremo -aggiunge la leggenda del motociclismo-. In più Pecco ha anche 18 punti di vantaggio che non sono molti ma meglio averli che non averli. Vinca il migliore”.