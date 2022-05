Motomondiale: Aprilia, Espargaró e Vinales rinnovano fino al 2024

Maggio 26, 2022

Scarperia, 26 mag. -(Adnkronos) – Saranno ancora Aleix Espargaró e Maverick Vinales i piloti dell’Aprilia per le prossime due stagioni: 2023 e 2024. Lo annuncia il team di Noale con un comunicato. “Nel segno della continuità Aprilia Racing conferma i suoi piloti: Aleix Espargaró e Maverick Vinales saranno in sella alle RS-GP ufficiali nelle stagioni 2023 e 2024. Con oltre un terzo della gare già disputate, la stagione in corso vede in Aleix Espargaró e nella sua Aprilia due protagonisti assoluti del Mondiale, con una vittoria e tre podi consecutivi Aleix sta raccogliendo i primi frutti di un connubio fondato anche sulla reciproca e profonda confidenza col team. Una situazione che indica nell’affiatamento tra moto e pilota uno dei fattori chiave per il successo. Su questa linea si basa la conferma sia del vincitore del GP di Argentina sia di Maverick, che ora ha di fronte gli stessi obiettivi di sempre maggiore integrazione con la Factory veneta”.