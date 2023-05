Motomondiale: Bagnaia, ‘a Le Mans condizioni difficili, può cambiare tutto all’improvviso’

Maggio 11, 2023

Le Mans, 11 mag. – (Adnkronos) – Francesco ‘Pecco’ Bagnaia riparte da Le Mans con il primo posto ritrovato nella classifica del mondiale. Merito del capolavoro confezionato a Jerez, un vero e proprio toccasana dopo le cadute di Termas de Rio Hondo e Austin e il sorpasso subito da Marco Bezzecchi. Adesso il ducatista sa che la parola d’ordine deve essere costanza. “La costanza è la cosa più importante -spiega il campione del mondo ai microfoni di Sky alla vigilia del weekend francese-. Bisogna riuscire a capire alcune situazioni, ma a volte non ci sono riuscito. Questo Gran Premio sarà importante, perché le condizioni saranno difficili: a Le Mans può cambiare tutto all’improvviso”.

Bagnaia ricorda anche il GP Francia del 2022. “L’anno scorso ero velocissimo, ero lì per lottare per la vittoria ma sono caduto. Sono sicuro che con la competitività della nostra moto e riuscendo a leggere al meglio la condizione del tracciato, saremo veloci. Però qui è sempre un’incognita”. Bagnaia avrà un compagno inedito al box a Le Mans, Danilo Petrucci: il pilota umbro è stato, infatti, chiamato a sostituire Bastianini, ancora infortunato. “Sono contento per Danilo -aggiunge il 26enne piemontese-. Mi spiace che Enea non ci sia, c’è bisogno di lui nel box ed è una mancanza che si sente. Ma è giusto dare possibilità a Petrucci, che tra l’altro ha vinto su questa pista la sua ultima gara in MotoGP in condizioni di bagnato. Soprattutto se dovesse piovere, può anche essermi d’aiuto”.