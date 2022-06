Motomondiale: Bagnaia cade anche in Germania, adesso il titolo è un quasi miraggio

Giugno 20, 2022

Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, dopo lo zero in Germania, arrivato subito dopo quello di Barcellona, vede allontanarsi le speranze di titolo in MotoGp. Il torinese della Ducati, infatti, è ora sesto in classifica: i betting analyst di Stanleybet.it vedono però ancora possibile una clamorosa rimonta, offerta a 10. Sempre più favorito, invece, Fabio Quartararo, vincitore in Germania e visto campione a 1,25. Aleix Espargaro, ancora secondo in classifica, vede la prima vittoria nella storia per Aprilia a 7,50, mentre il successo finale di Enea Bastianini, vincitore fin qui di tre gare al suo secondo anno in MotoGp, paga 10 volte la posta, così come per Johann Zarco.