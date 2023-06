Motomondiale: Bagnaia, ‘ci ho provato fino all’ultimo ma il 2° posto oggi era il massimo’

Giugno 18, 2023

Sachsenring, 18 giu. -(Adnkronos) – “Ci ho provato all’ultimo giro, ma ho toccato Martin ed ero un po’ al limite per recuperare. Il secondo posto era il massimo a cui potessi aspirare, ora pensiamo ad Assen”. Lo dice Francesco ‘Pecco’ Bagnaia dopo il secondo posto nel Gp di Germania alle spalle di Jorge Martin. “Credo che abbiamo dimostrato di essere forti, abbiamo migliorato rispetto a ieri e ho guadagnato terreno ma non è stato sufficiente per stare davanti”, aggiunge il pilota piemontese della Ducati.