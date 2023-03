Marzo 7, 2023

Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – “Nei test in Malesia abbiamo fatto un buon lavoro, sono contento, abbiamo delineato la moto da usare in questa stagione. Nei test di Portimao limeremo gli ultimi dettagli”. Così il campione del mondo in carica della MotoGp Francesco ‘Pecco’ Bagnaia intervistato, da Sky Sport, nel backstage del nuovo promo della MotoG. “Quest’anno bisognerà studiare bene la Sprint Race, sarà qualcosa di diverso, dobbiamo arrivare pronti”, aggiunge il pilota della Ducati.