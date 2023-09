Motomondiale: Bagnaia, ‘difficoltà in piega ma la Ducati è veloce’

Settembre 8, 2023

Misano, 8 set. – (Adnkronos) – “E’ stato bello, quando sono arrivato al box è stato uno dei momenti più belli della stagione per ciò che è successo e per quello che abbiamo passato. Sono stati giorni molto complicati. Tutto sommato siamo veloci. Ho trovato una soluzione a quanto accaduto stamattina, nelle curve a destra non riuscivo a piegare. Non riesco a piegare la gamba come vorrei”. Così Francesco ‘Pecco’ Bagnaia dopo le prove libere del Gp di San Marino chiuse al 7° posto. “Nel pomeriggio siamo andati subito in una direzione migliore. Siamo veloci, il time attack è venuto abbastanza bene ma la cosa più soddisfacente è il passo che abbiamo tenuto con la gomma usata. In pochi possono dire di girare in 31”6 con quella gomma. Per questo sono contento”, aggiunge il pilota della Ducati.