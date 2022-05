Motomondiale: Bagnaia, ‘errore Le Mans alle spalle, Mugello posto ideale per ripartire’

Maggio 26, 2022

Scarperia, 26 mag. -(Adnkronos) – “A volte capita di fare degli errori, il mio a Le Mans è stato abbastanza grosso. Pazienza. Ho avuto tempo per imparare dagli errori, qui al Mugello è il posto migliore per ripartire”. Così Francesco Bagnaia in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp d’Italia al Mugello. “Lo scorso anno non è andata bene perché mi sono ritirato ma la Ducati è sempre stata veloce qui -prosegue Bagnaia-. Cerchiamo di concentrarci sul campionato e goderci il fine settimana”.