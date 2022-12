Motomondiale: Bagnaia, ‘faremo il massimo per aprire un ciclo vincente con Ducati’

Dicembre 15, 2022

Bologna, 15 dic. – (Adnkronos) – “Aprire un ciclo vincente con la Ducati? Noi ci proveremo, faremo il massimo. Non è facile, ma abbiamo il potenziale per poter fare sempre molto bene”. Così il campione del mondo della MotoGp Francesco ‘Pecco’ Bagnaia alla festa della Ducati a Bologna. “Riposo dopo le fatiche del Mondiale? Per adesso ho passato tre giorni a Madonna di Campiglio, mi sono rilassato, ma come tutti sto aspettando le vere vacanze -dice il 25enne piemontese a Sky Sport-. Vorrei andare al mare con Domizia, senza fare niente dalla mattina alla sera, al caldo…”.

Oltre al titolo conquistato in MotoGP, Bagnaia ha un altro sogno: partecipare alla 8 ore di Suzuka, la gara endurance di moto più prestigiosa in assoluto, insieme alla 24 ore di Le Mans: “Mi piacerebbe che Ducati partecipasse alla 8 ore di Suzuka. So che è un impegno gravoso, ma tutte le volte che chiedo qualcosa a Ducati alla fine la ottengo. Sarebbe bellissimo partecipare, magari con Alvaro Bautista, è una pista affascinante e potremmo divertirci molto. Sono anni che provo a chiederlo, prima o poi ci arriveremo”.