Motomondiale: Bagnaia leader iridato, per bookie solo Martin e Bezzecchi ancora in corsa

Giugno 26, 2023

Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – Francesco Bagnaia torna a ruggire e dà un segnale importante al campionato di MotoGP: dopo essere stato battuto due volte in Germania da Jorge Martin e nella Sprint del sabato nel Gran Premio d’Olanda per mano di Marco Bezzecchi, infatti, Pecco si è preso la rivincita proprio sul connazionale nella gara domenicale ad Assen, mantenendo un buon vantaggio in classifica. I betting analyst di Betflag e Better vedono ora il bis mondiale del torinese a 1,25, in calo rispetto a sette giorni fa (quando si aggirava tra 1,30 e 1,45).

L’appuntamento olandese ha restituito un campionato che è sempre più un affare a tre: in quota, infatti, Bezzecchi e Martin (lontani rispettivamente 36 e 35 punti da Bagnaia) vengono proposti tra 6 e 6,50, e appaiono gli unici in grado di insidiare il trono del campione in carica della Ducati.

Dopo Marco e Jorge, infatti, il vuoto: si alzano di molto le quote di Brad Binder e Johann Zarco (rispettivamente a 25 e 50, mentre una settimana fa si giocavano a 15), con Aleix Espargaro e Luca Marini a 75. Si sale addirittura a 100, infine, per il trionfo iridato di Marc Marquez, Enea Bastianini, Fabio Quartararo e Jack Miller.