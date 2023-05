Motomondiale: Bagnaia, ‘Marquez andava penalizzato, speravo di vincere ma il podio è ok’

Maggio 13, 2023

Le Mans, 13 mag. – (Adnkronos) – “Premetto che a me piace così, le gare sono così con sorpassi e aggressività. Però mi fa rabbia il metro di giudizio, l’altra volta con me era scattata la penalità invece con lui no. Però amen, è stata una bella lotta. Volevo vincere, ma anche arrivare sul podio non è male, non c’è tutta questa grande differenza”. Lo dice Francesco ‘Pecco’ Bagnaia dopo il terzo posto nella gara sprint del Gp di Francia, durante la quale ha ingaggiato un bel duello con Marc Marquez, giunto 5°. “I primi due giri sono andati bene, poi ho faticato come se la gomma dietro si fosse scaldata troppo -aggiunge il campione del mondo della Ducati-. Dopo la lotta con Marquez sono tornato su Binder. Forse dovremo cercare una strategia diversa con le gomme. Oggi la scelta andava abbastanza bene, ma i rivali usavano diversamente la gomma. Sicuramente servirà partire con più calma”.