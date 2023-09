Motomondiale: Bagnaia riparte da favorito a Misano, in quota Bezzecchi tenta il colpo

Settembre 7, 2023

Misano, 7 set. – (Adnkronos) – Francesco Bagnaia sarà regolarmente presente nel Gran Premio di San Marino di MotoGP, dopo essere uscito praticamente illeso dal terribile incidente di Barcellona. Il torinese della Ducati parte ancora favorito secondo i betting analyst di Goldbet e Better, che vedono la sua vittoria, che sarebbe la terza di fila a Misano, a 2,75. Pecco guida il gruppone anche per quanto riguarda qualifiche e Sprint, entrambe a 3. Segue a breve distanza Marco Bezzecchi, che sulla pista di casa in carriera non ha mai vinto: il successo del riminese si gioca a 4,50, stessa quota per qualifiche e Sprint. Per Marco sarà ancora testa a testa con Jorge Martin, la cui vittoria in gara si attesta a 5, contro il 5,50 della Sprint. Più staccate le Aprilia, che in Catalogna hanno dato spettacolo: Aleix Espargaro e Maverick Vinales vedono la vittoria nella gara domenicale a quota 8, mentre per la KTM di Brad Binder si sale a 11. Il successo di Luca Marini vale 16 volte la posta giocata, mentre per i campioni del mondo Marc Marquez e Fabio Quartararo si sale, rispettivamente, a 36 e 41.