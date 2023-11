Motomondiale: Bagnaia, ‘Sepang una delle mie piste preferite, voglio partire davanti’

Novembre 9, 2023

Sepang, 9 nov. – (Adnkronos) – “La pressione è un grande carburante, ti fa sentire la fame e la voglia di essere ancora campione. Certo che avverto il momento e la pressione che stiamo affrontando, altrimenti vorrebbe dire che la lotta per il titolo non m’importa”. Così il pilota della Ducati Francesco ‘Pecco’ Bagnaia alla vigilia del fine settimana del Gp di Malesia, dove arriva da leader iridato con 13 punti di vantaggio sullo spagnolo Jorge Martin, suo compagno di marca. Il 26enne piemontese entra poi nel merito della gara, delle insidie che nasconde, il meteo incerto. “Sepang è tra le me piste preferite, conservo dei bei ricordi, in tutte le categorie. Ci vorrà un po’ di fortuna con il meteo, ma possiamo essere competitivi in ogni situazione. Nei test a febbraio è andato tutto bene, ma tutti hanno raggiunto un livello molto alto e mi aspetto una bella battaglia, il confronto sarà senz’altro interessante. Io, però, vorrei partire davanti per evitare la bagarre delle ultime gare”.