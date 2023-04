Motomondiale: Bagnaia, ‘sono arrabbiato, è una caduta che non mi spiego’

Aprile 2, 2023

Termas de Rio Hondo, 2 apr. – (Adnkronos) – “Sono stato sfortunato, stavo spingendo, era tutto sotto controllo ma ero al limite. Mi dispiace, sono particolarmente arrabbiato con me stesso perché pensavo di aver capito come non farlo più”. Così Francesco ‘Pecco’ Bagnaia in merito alla sua caduta nel Gp d’Argentina. “Oggi eravamo veloci, sarebbe stato un weekend perfetto con il secondo posto ma è una caduta che non mi spiego. Questo mi fa proprio incaz… Può capitare, ma non voglio che accada. Ora testa bassa e lavorare in vista di Austin. Non voglio entrare in un ‘mood’ negativo, in questo momento mi girano le scatole non sono contento di me stesso e bisogna migliorare”, aggiunge Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.