Motomondiale: Bagnaia vede il titolo, in quota il ducatista a Valencia per portare mondiale a casa

Novembre 3, 2022

Valencia, 3 nov. – (Adnkronos) – Francesco “Pecco” Bagnaia vede vicino il primo titolo della carriera in MotoGP. Il torinese arriva al Gran Premio di Valencia, atto finale della stagione, con 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo. Per riportare la Ducati in cima al mondiale piloti, il numero 63 non dovrà necessariamente vincere, anche se le possibilità di raggiungere il primo posto sono concrete: il successo di Bagnaia vale infatti 5,25 la posta su Planetwin365, mentre i betting analyst di Stanleybet.it lo quotano a 6,50. Quartararo è invece visto tra 5,25 e 5,50. Il favorito per il trionfo sul circuito spagnolo è però Marc Marquez, ancora a secco in questo campionato, per cui il primo posto si gioca a 3,50, seguito da Jorge Martin ed Enea Bastianini a 4,50. La vittoria di Jack Miller all’ultima in Ducati è invece vista a 9. Per quanto riguarda le qualifiche, è Jorge Martin il favorito per la pole position, in quota a 3,50. Segue proprio Bagnaia a 4,50, con Marquez a 5,50 e Quartararo a 7,50, al pari di Bastianini.