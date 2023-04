Aprile 27, 2023

Jerez, 27 apr. – (Adnkronos) – Enea Bastianini sarà in pista a Jerez. Il pilota della Ducati, che si era procurato una frattura alla scapola nella Sprint di Portimao, è guarito dall’infortunio e sarà al via del Gp di Spagna. La “Bestia” è stato dichiarato “idoneo a correre” dopo il consueto controllo medico della vigilia. “Non sono al 100%, l’obiettivo è la top ten”, aveva detto nei giorni scorsi in un’intervista a Sky Sport.