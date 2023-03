Motomondiale: Bastianini non dovrà operarsi, obiettivo rientro ad Austin

Marzo 28, 2023

Roma, 28 mar. – (Adnkronos) – Enea Bastianini non dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico dopo la frattura alla scapola subita nel corso della gara sprint a Portimao, dopo un incidente con Luca Marini. È questa la notizia dopo la visita di controllo svolta dal pilota della Ducati a Forlì, dal dottor Porcellini. La spalla destra non necessita operazioni, ma dovrà restare immobilizzata. Il romagnolo, che dopo aver saltato la gara a Portimao salterà anche il weekend in Argentina, inizierà la riabilitazione da lunedì con l’obiettivo di tornare in pista per il Gran Premio delle Americhe, in programma ad Austin dal 14 al 16 aprile. “Farò di tutto per essere ad Austin” aveva dichiarato Bastianini a Sky Sport sabato scorso dopo la gara sprint.