Maggio 28, 2022

Scarperia, 28 mag. -(Adnkronos) – “Ho goduto come una bestia! Abbiamo fato un bel lavoro, siamo soddisfatti, adesso speriamo in un tempo decente per la gara, mi piacerebbe correre sull’asciutto”. Questo il commento a caldo del pilota Ducati Marco Bezzecchi dopo il secondo posto ottenuto nelle qualifiche del Gp d’Italia sul circuito del Mugello.