Motomondiale: Bezzecchi, ‘il polso fa male, dovrò gestirmi’

Settembre 8, 2023

Misano, 8 set. – (Adnkronos) – E’ un Marco Bezzecchi provato quello che si presenta davanti al microfono dopo un venerdì in cui ha fatto segnare nelle libere il miglior tempo con record della pista a Misano in 1’30″846. Il pilota Ducati del Team Mooney VR46 soffre ancora per il dolore al polso sinistro dopo la caduta della scorsa settimana a Barcellona. “Sono contento, Vinales è sempre stato velocissimo. E’ stata dura, ho stretto i denti sul time attack -dice il romagnolo al microfono di Sky Sport-. Mi preoccupa fare più giri. Spero che migliori o rimanga costante. Finora era sempre migliorato, ma ora ci stiamo girando sopra… Cerco di dare il massimo, dovrò gestirmi un po’. Sarà importante scaldarsi bene e non esagerare, poi dare il massimo in qualifica e nella Sprint. Mi aspettavo di avere meno dolore, sto soffrendo ma non ci posso fare nulla. Io e Pecco ci facciamo anche male insieme, è una sfida ma lui adesso è messo un po’ peggio: speriamo stia meglio anche lui”.