Motomondiale: Bezzecchi irrompe nelle quote per il titolo ma Bagnaia resta favorito

Aprile 3, 2023

Roma, 3 apr. – (Adnkronos) – Prima vittoria in MotoGp per Marco Bezzecchi che, dopo il successo in Argentina, conquista la vetta della classifica mondiale, superando Francesco Bagnaia: crolla la quota per il titolo al pilota riminese, offerto a 51 alla vigilia della prima gara e ora a 7 volte la scommessa secondo gli esperti di Betflag e Better. Pecco rimane, comunque, il favorito per il bis mondiale a una quota che oscilla tra 1,65 e 1,70. Assenti nella gara in Argentina, con l’obiettivo di rientrare nella tappa di Austin, Enea Bastianini e Marc Marquez, che salgono a 11 e 16, alle spalle di Maverick Vinales, a 7. Si impenna anche la quota che riguarda Fabio Quartararo, limitato da una Yamaha finora poco competitiva, e vittima anche di un contatto con Nakagami che lo ha costretto alla rimonta in Argentina: sulle quote del francese, i bookies non sono perfettamente allineati, visto che il bis del titolo 2021 paga 21 volte la posta giocata su Better e 15 su Betflag. Tra gli altri piloti, i due piloti della Ducati Pramac, Zarco e Martin, vedono le proprie quote oscillare tra 18 e 21, mentre Aleix Espargaro perde ulteriore terreno, assestandosi a quota 26.