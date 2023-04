Aprile 2, 2023

Termas de Rio Hondo, 2 apr. -(Adnkronos) – “Sono contentissimo, non ho parole. Oggi mi sono svegliato con una sensazione strana: sapevo di essere veloce ma non così. Di solito non vado forte sul bagnato, ero spaventato ma fin dall’inizio ho trovato un ottimo feeling. E’ stata dura restare concentrato ma è stato bellissimo. Ringrazio tutti quelli che mi sostengono sempre”. Lo dice Marco Bezzecchi dopo la sua vittoria nel Gp d’Argentina.