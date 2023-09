Settembre 3, 2023

Barcellona, 3 set. – (Adnkronos) – “Stanno esaminando la gamba colpita, lui lamenta un dolore al coccige, credo per effetto dell’high-side, che Pecco non si spiega; lui non ritiene di aver fatto qualcosa di insolito, quindi c’è da indagare sulle cause della caduta. Non conoscendo le ragioni ancora non vogliamo commentarle”. Così il direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti in merito alla caduta di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia nel primo giro del Gp di Catalogna.