Motomondiale: Dall’Igna, ‘rinnovo Bagnaia? Stiamo lavorando per firmare prima del Qatar’

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. – (Adnkronos) – “Siamo al lavoro per firmare prima del Qatar, anche se il contratto di un due volte campione del mondo è sempre complicato”. Così alla ‘Gazzetta dello Sport’ Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, in merito al rinnovo di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Dopo lo straordinario 2023, Ducati non vuole fermarsi: “Si può sempre fare meglio, anche se è difficile visti i numeri impressionanti”, aggiunge Dall’Igna.

Nel frattempo Dorna ha introdotto le concessioni ai costruttori sovrastati negli ultimi due anni da Borgo Panigale. “Di sicuro sono un vantaggio per le altre Case, che potranno rischiare di più magari cambiando motore o provando carene aggiuntive”. Infine Dall’Igna si esprime in merito agli addii di Max Bartolini e Marco Nicotra, finiti in Yamaha: “Sono perdite pesanti, portano un know-how importante a un altro costruttore. Rimpiazzare Max non sarà facile, anche se abbiamo le spalle coperte”.