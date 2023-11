Motomondiale: Di Giannantonio, ‘buone chance di essere in griglia anche nel 2024’

Novembre 23, 2023

Valencia, 23 nov. – (Adnkronos) – “Sono venuto a Valencia con una casco e una tuta per i test di martedì; c’è una bella chance per le prove dopo la gara e anche per la griglia dell’anno prossimo”. Così Fabio Di Giannantonio in merito alla prossima stagione che potrebbe vederlo in pista con il team Mooney VR46 al posto di Luca Marini, destinato alla Honda. “Sembra che quella moto sia l’unica disponibile, Il team VR46 è fantastico. E correre per loro sarebbe per me un’opportunità d’imparare molto”, aggiunge il vincitore del Gp del Qatar di domenica scorsa.