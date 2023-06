Motomondiale: Domenicali, ‘Marquez in Ducati?Un talento straordinario ma non va bene per noi’

Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. – (Adnkronos) – “Queste cose sono belle perché fanno parlare, come nel bar sport, però io penso che non sia la cosa giusta per noi. Abbiamo un gruppo di piloti straordinari che abbiamo cresciuto noi. Bagnaia è un talento pazzesco, è sottostimato, fa ancora qualche sbaglio ma ci sta, se non avesse sbagliato avremmo già parlato di un campionato monotono. Ma non c’è solo Pecco, abbiamo anche Bastianini, Martin, tanti giovani che stiamo seguendo”. L’amministratore delegato di Ducati Claudio Domenicali commenta così, a Sky Sport, le voci su un possibile approdo di Marc Marquez alla scuderia di Borgo Panigale. “Marquez è un talento straordinario, non deve dimostrare niente a nessuno, ma la Ducati trae la sua forza dal modo di lavorare con i suoi piloti, il nostro è uno spirito di famiglia, oggi stiamo benissimo così e continueremo così, i risultati ci stanno dando ragione”, aggiunge Domenicali.