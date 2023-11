Motomondiale: Domenicali, ‘Marquez sarà veloce con Ducati, creerà problemi a Bagnaia’

Novembre 28, 2023

Milano, 28 nov. – (Adnkronos) – “Non lo abbiamo cercato noi ma credo che difficilmente si possa fare una campagna di marketing più forte di questa: un otto volte campione del mondo che accetta una riduzione di ingaggio passando in un team privato pur di usare una moto Ducati, addirittura dell’anno prima. Fa parte dei cicli che si generano, come è stato per la Ferrari con Schumacher, e noi ci godiamo alla grande questo ciclo”. Così il Ceo di Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, al convegno ‘Sport Industry Talk’, organizzato da Rcs, in merito all’arrivo di Marc Marquez al team Gresini. “Ci saranno dei grossi problemi perché penso che Marc sarà velocissimo con quella moto, creerà problemi a Pecco ma gestiremo questa situazione. Sicuramente renderà interessante il campionato, e questa cosa a noi piace”, aggiunge Domenicali.