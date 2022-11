Novembre 9, 2022

Milano, 9 nov. – (Adnkronos) – “Complimenti alla Ducati e a Pecco, che ha fatto una seconda parte di stagione da paura: è un titolo meritato”. Lo dice l’ex pilota della Ducati Andrea Dovizioso in merito al titolo mondiale della MotoGp conquistato domenica scorsa da Francesco Bagnaia. “Ora aspettiamo la sfida con Bastianini, che si preannuncia bellissima: Enea quando è in forma è imbattibile, ma deve migliorare in costanza”, aggiunge Dovizioso ai microfoni di Sky Sport dall’Eicma a Milano.