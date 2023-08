Motomondiale: Ducati, wildcard per Bautista per il Gp di Malesia

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. – (Adnkronos) – Alvaro Bautista correrà con la Ducati del team Aruba.it Racing in Malesia dal 10 al 12 novembre 2023. Lo spagnolo sarà in pista per il Gran premio del Sepang International Circuit, due settimane dopo la conclusione del Campionato del mondo Superbike prevista a Jerez de la Frontera (Spagna) nel weekend 27-29 ottobre. Sarà la terza wild card della stagione 2023 per Ducati – dopo i due round italiani del Mugello a maggio e quello di Misano previsto dall’8 al 10 settembre, con Michele Pirro – che dallo scorso anno confermato la partnership con Aruba.it disputando tre eventi del calendario MotoGp con le stesse livree utilizzate dalle Panigale V4R ufficiali del team Aruba.it Racing – Ducati nel campionato WorldSBK.

A seguito dei due test sostenuti recentemente a Misano sulla Ducati Desmosedici GP – che hanno fornito indicazioni convincenti – Alvaro Bautista, campione del mondo in carica e attuale leader della classifica WorldSBK, tornerà quindi a disputare una gara MotoGp dopo l’ultima apparizione a Valencia (Spagna) nella stagione 2018. “Sono davvero felice di poter disputare la wild card MotoGp a Sepang, una pista che mi piace moltissimo e sulla quale sono contento di tornare dato che non è presente nel calendario di WorldSBK”, ha detto il pilota spagnolo.