Motomondiale: Franco Uncini dà l’addio dopo 30 anni da Safety Officer

Novembre 4, 2022

Valencia, 4 nov. – (Adnkronos) – Una vita in pista e un impegno totale per garantire la sicurezza dei piloti. Ora, però Franco Uncini ha annunciato ufficialmente il ritiro e l’addio al ruolo di Safety Officer. L’ex campione del mondo della classe 500 (nel 1982), che ha ricoperto questo ruolo negli ultimi 30 anni tra Irta e Fim, aveva preso questa decisione da tempo prima di ufficializzarla a Valencia, tappa finale della stagione. “Ho dovuto prendere tante decisioni difficili – ha detto – in gioco c’era l’incolumità dei ragazzi. Sono soddisfatto di ciò che abbiamo raggiunto”. Al suo posto, dal 2023, ci sarà Tomé Alfonso Ezpeleta, nipote del Ceo di Dorna.