Motomondiale: Gp Argentina, A. Marquez in pole davanti a Bezzecchi e Bagnaia

Aprile 1, 2023

Termas de Rio Hondo, 1 apr. -(Adnkronos) – Tre Ducati ai primi tre posti al via del Gp d’Argentina, al termine di una qualifica condizionata da una pista prima bagnata e poi via via più asciutta col passare dei minuti. Sul circuito di Termas de Rio Hondo a conquistare la pole position, la prima della carriera, è lo spagnolo Alex Marquez con il tempo di 1’43″881 davanti a tre piloti italiani: Marco Bezzecchi (1’44″053), Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (1’44″739) e Franco Morbidelli (1’45″982) con la Yamaha. Quinto tempo per l’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales (1’46″236). Alle 20 si torna in pista per la gara sprint.