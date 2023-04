Aprile 1, 2023

Termas de Rio Hondo, 1 apr. -(Adnkronos) – Alonso Lopez conquista la pole position del Gp d’Argentina nella classe Moto2. Lo spagnolo, in sella alla Speed Up, gira in 1’42″472, nuovo record del circuito di Termas de Rio Hondo, precedendo il connazionale Aron Canet (1’42″513) e il thailandese Somkita Chantra (1’42″520), entrambi su Kalex. Sesto posto per Celestino Vietti (Kalex – 1’42″692), il migliore dei piloti italiani.