Motomondiale: Gp Argentina, Arbolino vince in Moto2 e vola in testa al mondiale

Termas de Rio Hondo, 2 apr. -(Adnkronos) – Tony Arbolino vince il Gp d’Argentina nella classe Moto2 e vola in testa alla classifica mondiale. Il pilota milanese della Kalex precede lo spagnolo della Speed Up Alonso Lopez e il britannico Jake Dixon, suo compagno di marca. La gara è stata accorciata a 14 giri a causa delle pessime condizioni atmosferiche e della pista. “Sono felicissimo! La squadra mi ha messo a disposizione una moto pazzesca”, ha detto Arbolino al 4° successo in carriera in Moto2. In classifica Arbolino ha 41 punti, 8 in più dello spagnolo Aron Canet (Kalex).