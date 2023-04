Motomondiale: Gp Argentina, Mir non correrà per un trauma cranico riportato nella caduta di ieri

Aprile 2, 2023

Termas de Rio Hondo, 2 apr. -(Adnkronos) – Il pilota della Honda Joan Mir, caduto al primo giro della gara sprint di ieri e trasportato in elicottero al vicino ospedale di Santiago del Estero per accertamenti, non correrà il Gp d’Argentina. La conferma è arrivata dal dottore della MotoGP:”Ha un trauma cranico e cervicale, sensazione di nausea e vomito -ha spiegato Angel Charte-. In 4-5 giorni si rimetterà e non dovrebbero esserci problemi per Austin”. Dopo Pol Espargaró, Marc Marquez, Enea Bastianini e Miguel Oliveira è il quinto forfait per la gara di Termas de Rio Hondo che partirà alle 19.