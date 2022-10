Motomondiale: Gp Australia, Lopez vince in Moto2 e Ogura leader iridato

Ottobre 16, 2022

Phillip Island, 16 ott. -(Adnkronos) – Per la gioia di Luca Boscoscuro, team manager e proprietario del Team Speed Up, Alonso Lopez, ventenne spagnolo di Madrid vince il Gp d’Australia nella classe Moto2. Alle sue spalle il connazionale Pedro Acosta e il britannico Jake Dixon, entrambi in sella ad una Kalex. Giornata negativa per i piloti italiani: nessuno a punti. Il giapponese della Kalex Ai Ogura grazie all’undicesimo posto balza in testa al mondiale a due Gp dal termine con 4,5 punti di vantaggio sullo spagnolo Augusto Fernandez (Kalex), oggi caduto.