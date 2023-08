Motomondiale: Gp Austria, anche al Red Bull Ring è sfida in quota tra Bagnaia e Martin

Agosto 17, 2023

Spielberg, 17 ago. – (Adnkronos) – Questo fine settimana il Motomondiale arriverà in Austria. I piloti si daranno battaglia nel Red Bull Ring di Zeltweg per una delle ultime tappe europee della stagione di MotoGp. Gli occhi saranno puntati ancora una volta su Pecco Bagnaia, sempre più leader della classifica e pronto a tornare a brillare dopo il secondo posto a Silverstone di due settimane fa. In Gran Bretagna il torinese non era stato impeccabile durante le qualificazioni, essendo scivolato e non essendo riuscito ad andare oltre la quarta piazza.

In Austria, però, gli esperti di Scommessemania puntano su di lui per un successo nella corsa di qualificazione: la vittoria di Pecco è offerta a 2,50 mentre una pole position del compagno di marca Jorge Martin si gioca a 4,50 e una partenza davanti a tutti di Marco Bezzecchi paga 5,50 volte la posta. Anche per il Gran Premio i pronostici dicono Bagnaia: su Betflag la quinta vittoria stagionale dell’italiano è vista a 1,90, segue ancora Martin a 4 e terzo sulla lavagna Bezzecchi a 6, in cerca di riscatto e punti dopo la caduta in Gran Bretagna. Lontano in quota, riporta Agipronews, Enea Bastianini, un cui trionfo si gioca a 17, al pari di Marquez.