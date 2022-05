Motomondiale: Gp Francia, Acosta leader in terze libere Moto2

Maggio 14, 2022

Le Mans, 14 mag. – (Adnkronos) – Pedro Acosta è più veloce nelle terze prove libere del GP di Francia sul circuito di Le Mans. Lo spagnolo della Ktm gira in 1’35″861, precedendo di 0″144 il connazionale e compagno di squadra Augusto Fernandez. A seguire il thailandese Somkiat Chantra (Honda) terzo a 0″283 e il britannico Sam Lowes (Kalex), quarto a 0″308. Giornata difficile per Celestino Vietti, il leader del Mondiale del Vr46 racing team non riesce ad accedere direttamente al Q2 delle qualifiche e sarà così costretto alla tagliola del Q1.